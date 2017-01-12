Убийцу посла РФ в Анкаре похоронят на безымянном кладбище

Об этом передает Anadolu.

На данный момент решаются процедурные вопросы в связи с похоронами.

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтинташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

Кроме того, после завершения всех процедур тело нападающего будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", инцидент с убийством российског посла в Турции может повлечь за собой грандиозные последствия.