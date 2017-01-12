Боевики в среду стреляли по всем направлениям из всех видов оружия, погиб один военный

За вчерашний день боевики 62 раза открывали огонь по позициям военнослужащих вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. В результате таких действия погиб один военнослужащий украинской армии. Еще один боец получен ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, в частности, на Мариупольском направлении боевики вели огонь по Красногоровке и Марьинке из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Павлополю, Гнутовому, Гранитному, Водяному, Новогригоровке, Широкино, Талаковке, Марьинке – из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из артиллерии калибра 122 мм противник обстрелял Троицкое и, Новозвановку, при этом по Троицкому также били из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов, а по Крымскому – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР. Станица Луганская была обстреляна из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по окрестностям Авдеевки, Зайцевого, Новгородского и Троицкого, из гранатометов и стрелкового оружия – по Авдеевке, Майорску, Пивничному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеорецкому и Зайцевому, из вооружения БМП – Авдеевку. Кроме того, снайпер вел огонь по Опытному.

Напомним, за последние сутки со стороны противника было зафиксировано 49 обстрелов по позициям украинских военных.