В среду в Украине снег и умеренные холода

Так, в южной части мокрый снег, в Одесской и Николаевской областях утром, днем местами сильный мокрый снег, в центральных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах Украины гололедица, утром кое-где возможен туман.

Ветер восточный, 5-10 метров за секунду, в южной части отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 5-7 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 до 4 градусов мороза.

На западе Украины утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза. Днем будет от 1 до 7 градусов ниже нуля

На севере Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 5-11 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 1-6 градусов ниже нуля.

В центре Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 4-9 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 градусов мороза.

На востоке Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составил 4-11 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 градусов мороза.

На юге Украины утром и днем сильный мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 градусов мороза до 2 градуса тепла.