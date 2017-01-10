"Ла-Ла Ленд" стал рекордсменом Золотого глобуса 2017

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Как отмечается, автор "Ла-Ла Ленда" Демиен Шазелл получил награду в номинации "Лучший режиссер", эта же картина победила в номинации "Лучший сценарий", "Лучшая музыка" и "Лучшая песня".

"Лучшей драмой стала картина Барри Дженкинса "Лунный свет", лучшим драматическим актером назвали Кейси Аффлек за роль в фильме "Манчестер у моря", а соответствующую награду среди женщин получила Изабель Юппер, которая сыграла в психологическом триллере Пола Верховена "Она", признанный лучшим фильмом на иностранном языке", - говорится в сообщении.

Отметим, что мультфильм "Зверополис" победил в номинации "Лучший анимационный фильм".

В свою очередь, в категории драматических сериалов победила "Корона", а также актриса Клер Форй, которая там сыграла. "Лучшая мужская роль второго плана" у Аарона Тейлора Джонсона, снявшегося в фильме Тома Форда "Ночные животные". Билли Боб Торнтон стал лучшим актером в драматическом сери але за "Голиаф". Трэйси Эллис Росс ("Черноватый").- "лучшей актрисой в комедийном сериале".

Кроме того, сериал "Американская история преступлений" получил два Золотых глобуса - "Лучший телефильм или мини-сериал", "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" (Сара Полсон), как и "Атланта" - "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" (Дональд Гловер).

"Ночной администратор" выиграл в номинациях "Лучший актер в телефильме или мини-сериале" (Том Хиддлстон), "Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" (Хью Лори) и "Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" (Оливия Колман).

"Лучшая женская роль второго плана" досталась Виоле Дэвис ("Ограды"). А актриса Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля (за выдающиеся заслуги в кинематографе и гуманитарный вклад).

Как сообща "Ура-Информ", ранее популярный американский журнал Forbes назвал самых прибыльных актеров 2016 года.