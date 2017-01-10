"Ла-Ла Ленд" стал рекордсменом Золотого глобуса 2017
В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения кинопремии Золотой Глобус. Ее триумфатором стал мюзикл Ла Ла Ленд, победивший во всех семи номинациях, в которых был представлен.
Об этом сообщается на сайте кинопремии.
Как отмечается, автор "Ла-Ла Ленда" Демиен Шазелл получил награду в номинации "Лучший режиссер", эта же картина победила в номинации "Лучший сценарий", "Лучшая музыка" и "Лучшая песня".
"Лучшей драмой стала картина Барри Дженкинса "Лунный свет", лучшим драматическим актером назвали Кейси Аффлек за роль в фильме "Манчестер у моря", а соответствующую награду среди женщин получила Изабель Юппер, которая сыграла в психологическом триллере Пола Верховена "Она", признанный лучшим фильмом на иностранном языке", - говорится в сообщении.
Отметим, что мультфильм "Зверополис" победил в номинации "Лучший анимационный фильм".
В свою очередь, в категории драматических сериалов победила "Корона", а также актриса Клер Форй, которая там сыграла. "Лучшая мужская роль второго плана" у Аарона Тейлора Джонсона, снявшегося в фильме Тома Форда "Ночные животные". Билли Боб Торнтон стал лучшим актером в драматическом сери але за "Голиаф". Трэйси Эллис Росс ("Черноватый").- "лучшей актрисой в комедийном сериале".
Кроме того, сериал "Американская история преступлений" получил два Золотых глобуса - "Лучший телефильм или мини-сериал", "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" (Сара Полсон), как и "Атланта" - "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" (Дональд Гловер).
"Ночной администратор" выиграл в номинациях "Лучший актер в телефильме или мини-сериале" (Том Хиддлстон), "Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" (Хью Лори) и "Лучшая женская роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме" (Оливия Колман).
"Лучшая женская роль второго плана" досталась Виоле Дэвис ("Ограды"). А актриса Мэрил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля (за выдающиеся заслуги в кинематографе и гуманитарный вклад).
Невеста украинского боксера Владимира Кличко - голливудская актриса Хайден Панеттьери выбрала не самый удачный наряд для церемонии награждения «Золотой Глобус». Наряд из прозрачного материала полностью обнажал грудь Панеттьери, которую от нескромных взоров прикрывала лишь пара серебристых наклеек на сосках.