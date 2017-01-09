В зоне АТО за сутки ранены пятеро силовиков

Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам зхода АТО – Александр Мотузяник.

По его словам - за прошлые сутки в результате ведения на Донбассе боевых действий ни один украинский силовико не погиб. Пятеро наших защитников при этом получили различные ранения – отметил Мотузяник.

Как сообщал УРА- Информ, в декабре 2016 г. ветераны АТО грозились заблокировать Донбасс. Они это сделают в случае, если боевики не освободят пленных. Ветераны АТО планировали начать данню акцию 23-го декабря. Как известно, Киев продолжает настаивать на свобождении всех заложников.