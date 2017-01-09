16:45 09.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком снег расчищают 250 дворников

Сегодня - девятого января - на расчистку территорий около жилых домов в Кропивницком вышли 247 дворников. 

В Кропивницком снег расчищают 250 дворников

Об этом передали в пресс-службе горсовета г. Кропивницкий. Согласно данным, работники предприятия "Универсал - 2005" уже выполнили ночной план по расчистке автодорог в Кропивницком и по итогам небольшого перерыва начнут подготовку техники к очередному противостоянию со стихией.

На смену работникам сейчас вышли дворники ЖЭКов, приступившие к освобождению от снега территорий возле домов, а также около пешеходных зон и тротуаров. Во дворах домов ЖЭО №1 трудятся 55 дворников. В ЖЭО №4 для расчистки аллей вышли 53 работника.

Как сообщал УРА-Информ, киевлян попросили быть осторожными во время снегопадов.


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