Полиция подозревает, что взрыв в сумской квартире устроил сам владелец

По предварительным данным следователей, владелец квартиры по проспекту Михаила Лушпы в Сумах, в которой в понедельник, 9 января прогремел взрыв, намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения.
После отсоединения от бытовой газовой плиты мужчина поджег газ. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, в результате взрыва пострадали четыре человека. Полиция открыла по факту взрыва уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
При этом в полиции также пояснили, что больше всего от взрыва пострадал сам хозяин квартиры. Сейчас он находится в реанимации с ожогами. Еще за медицинской помощью обратилась его соседка. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.
На данный момент, на месте происшествия, сумская городская власть решает вопрос расселения соседей, квартиры которых пострадали, - отметили в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва газовоздушной смеси выгорело около 18 квадратных метров. Разрушены межкомнатные перекрытия, стены и повреждена соседняя квартира. В двух квартирах напротив повреждены двери.