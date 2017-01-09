Полиция подозревает, что взрыв в сумской квартире устроил сам владелец

После отсоединения от бытовой газовой плиты мужчина поджег газ. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, в результате взрыва пострадали четыре человека. Полиция открыла по факту взрыва уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

При этом в полиции также пояснили, что больше всего от взрыва пострадал сам хозяин квартиры. Сейчас он находится в реанимации с ожогами. Еще за медицинской помощью обратилась его соседка. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

На данный момент, на месте происшествия, сумская городская власть решает вопрос расселения соседей, квартиры которых пострадали, - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва газовоздушной смеси выгорело около 18 квадратных метров. Разрушены межкомнатные перекрытия, стены и повреждена соседняя квартира. В двух квартирах напротив повреждены двери.