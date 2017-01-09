Фейковую информационную связку "Борис Тодуров – Виктор Медведчук" создал политтехнолог Ульяны Супрун

Как удалось установить изданию, автором данного информационного сценария является личный политконсультант Ульяны Супрун – Брайан Меффорд (Brian Mefford), услуги которого стоят около двух миллионов гривен в месяц.

Наиболее резонансно, как отмечается в статье , сработала именно та часть сценария, которая создает фейковую информационную связку «Борис Тодуров – Виктор Медведчук». По словам известного политтехнолога и контр-пиарщика Александра Нойнеца, подключение командой МОЗ к информационной войне против Бориса Тодурова самого Медведчука – это очень сильный пиар-ход. «Отныне в любой мало-мальски неоднозначной ситуации против Супрун выступать просто невозможно, ситуация для Супрун даже лучше, чем идеальная. А для граждан – нет. Критика МОЗ отныне стала невозможной, потому что ты становишься не против коррупции в медицине, а за Медведчука», – написал Александр Нойнец на своей станице в Фейсбук.

Как отмечает Kordon.org.ua, американский политтехнолог Брайан Меффорд работает в Украине как представитель Атлантического совета (Atlantic Council) и Международного республиканского института, в состав которого также входят небезизвестные в нашей стране сенатор-республиканец Джон Маккейн и Пол Манафорт – политконсультант Виктора Януковича, а также новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Принадлежность американского политтехнолога Ульяны Супрун к клубу республиканских консультантов – ключевой элемент для разгадки сценария по дискредитации Бориса Тодурова – поясняет издание. По его мнению, выявление связи и.о. министра Супрун с Меффордом и Манафортом – ответ, каким образом пиар-технлогам Минздрава удалось привлечь в разгар информационной атаки такую нерукоподаваемую политическую фигуру как Виктор Медведчук. Напомним, «поддержка» со стороны Виктора Медведчука не просто «не обрадовала» самого кардиохирурга Тодурова, но и вынудила его сделать экстренное видео-опровержение.