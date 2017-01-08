11:00 08.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157452:labazovych

В сети показали праздничный Киев с высоты птичьего полета

Столица Украины во время новогодних праздников выглядит еще краше. 

В сети показали праздничный Киев с высоты птичьего полета

Соответствующие видео опубликовано на Youtube-канале Олега Стельмаха. 

Отметим, что рождественский Киев можно в полной мере оценить с высоты птичьего полета. Также здесь видна Софийская площадь, где проходят главные праздничные мероприятия. Именно здесь в этом году размещен новогодний городок, где 7 января праздновали и Рождество. Кроме того, сильный мороз не помешал киевлянам и гостям столицы устроить в центре города рождественское шествие и праздничные гуляния.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", рождественское шествие стартует в столице на Софийской площади.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив