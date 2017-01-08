В сети показали праздничный Киев с высоты птичьего полета
Столица Украины во время новогодних праздников выглядит еще краше.
Соответствующие видео опубликовано на Youtube-канале Олега Стельмаха.
Отметим, что рождественский Киев можно в полной мере оценить с высоты птичьего полета. Также здесь видна Софийская площадь, где проходят главные праздничные мероприятия. Именно здесь в этом году размещен новогодний городок, где 7 января праздновали и Рождество. Кроме того, сильный мороз не помешал киевлянам и гостям столицы устроить в центре города рождественское шествие и праздничные гуляния.