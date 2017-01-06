В школах Запорожья продлили карантин

Об этом передали в пресс-службе Запорожского горсовета. Согласно сообщению - по завершению карантина вопрос возобновления учебного процесса в школах и дошкольных учреждениях решат десятого января. Решение это будет приниматься в зависимости от сложившейся эпидемической ситуации, а также от уровня заболеваемости школьников – также сказано в сообщении мэрии.

Как сообщал УРА-Информ, к концу декабря 2016 г. на карантин были закрыты около 100 школ столицы – из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. В КГГА сообщали, что за несколько дней было зарегистрировано 36 тысяч случаев заболевания гриппом.