13:14 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157302:mysnichenko

В Украине на праздники может выпасть 35 сантиметров снега

В Украине на рождественские праздники ожидают снегопады, а в некоторых регионах может выпасть даже до 35 см снега. 

В Украине на праздники может выпасть 35 сантиметров снега

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, по итогам перемещения в Украину циклона с Черного моря шестого-восьмого января 2017 г. на территории Одесской, а также Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, некоторых районов Киевской, востока Винницкой областей ожидают сильные снегопады со снежным покровом высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской – даже до 35 см.

Также ожидают сильные метели, снежные заносы, ветер до 15-20 м/с. В Херсонской, Днепропетровской, Полтавской областях - гололед на проводах и дорогах.

Как сообщал УРА-Информ, на Рождество обещают резкое похолодание.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив