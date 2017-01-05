В Украине на праздники может выпасть 35 сантиметров снега

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, по итогам перемещения в Украину циклона с Черного моря шестого-восьмого января 2017 г. на территории Одесской, а также Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, некоторых районов Киевской, востока Винницкой областей ожидают сильные снегопады со снежным покровом высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской – даже до 35 см.

Также ожидают сильные метели, снежные заносы, ветер до 15-20 м/с. В Херсонской, Днепропетровской, Полтавской областях - гололед на проводах и дорогах.

Как сообщал УРА-Информ, на Рождество обещают резкое похолодание.