В Одессе на дне залива установили новогоднюю елку - ФОТО

Полутораметровую сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. Как сообщают в социальной сети участники акции, новогоднее дерево на выходных было уставлено в центре Одесского залива в пяти километрах от берега, рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки.

Участники акции нарядились в новогодних сказочных персонажей, в том числе, Деда Мороза, Снегурочку и зайца и под водой, возле елки, "водили хоровод и встретили Рождество". В праздновании принимали участие около 20 человек. Поэтому было совершено два погружения – 24 и 25 декабря, - рассказали очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала в сети Instagram свою новогоднюю елку. На фотографии, которую выложила Собчак, изображен ее муж Максим Виторган, который вешает кремлевскую звезду в качестве верхушки на елку.