Британская компания "Хеликс Кэпитал" заявляет о преодолении трудностей и продолжении успешной работы в Украине

В релизе компании также говорится, что «информационная атака на компанию никак не повлияла на финансовые показатели работы и финансовые результаты работы компании в текущем финансовом году». Как ранее сообщалось в СМИ трем лидерам группы компаний Helix было предъявлено обвинение прокуратурой Тернопольской области в незаконных финансовых операциях.

В частности, «несколько десятков жителей Тернополя написали заявления в полицию, обвинив не названных менеджеров компании в сборе наличных денежных средств на покупку акций британской инвестиционной компании, однако обещанные ценные бумаги пострадавшим так и не были куплены», -- прокомментировал суть инцидента один из менеджеров компании. «Мы уверены, что в течение двух месяцев следствие во всем разберется, наша внутренняя проверка не обнаружила пока ни одного такого случая», -- добавил он.

Тем не менее, как сообщил в интервью «Комсомольской правде» адвокат одного из лидеров «Хеликса» Виктор Петруненко, неизвестные посредники звонили ряду владельцев акций компании Helix с предложением написать заявление в полицию, за что им обещали немедленную компенсацию стоимости их акций.

«Мы не хотим думать, что эти «посредники», в руках которых неизвестно откуда оказался список акционеров Helixа в Украине, могли быть как-то связаны с полицией. Речь идет о типичной информационной атаке. Наоборот, мы искренне надеемся, что правоохранительные органы дадут объективную оценку этой ситуации», -- Сказал Виктор Петруненко.

Британская компания Helix зарегистрирована летом 2016 года как публичное акционерное общество. Ее акции свободно размещаются и торгуются через четырех глобальных брокеров на четырех электронных биржевых площадках в Европе, Великобритании и на Кипре. Helix ведет активную рекламную кампанию, продавая свои акции розничным инвесторам (населению) в Украине, Казахстане, Прибалтике и других странах мира. В Украине зарегистрированными продавцами продукции «Хеликс» является 260 000 человек. Сколько из них являются владельцами акций компании – компания не оглашает.

«Насколько мне известно, никаких претензий к английской компании Helix на сегодняшний день не существует. Потому что для того, чтобы предъявить такие претензии нужно судиться в Лондоне, ехать туда и нанимать адвоката, -- говорит Виктор Петруненко, -- мы же имеем дело с несколькими десятками написанных «под копирку» заявлениями акционеров Helix, проживающих в Тернополе в местную полицию. А это совершенно другая юрисдикция. Оснований под этими заявлениями нет никаких – насколько мне известно, акции компании свободно продаются и покупаются, ни одна выплата компанией не была задержана. Поэтому мы и считаем, что мы столкнулись не с юридической проблемой, а скорее с созданием информповода для информационной атаки на Helix. И надеемся, что она скоро закончится. По нашей информации, большинство заявлений на сегодняшний день уже отозваны», -- сообщил адвокат.