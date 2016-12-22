09:32 22.12.2016 | Общество | Новости
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Возле Японии произошло разрушительное землетрясение

В среду вечером, 21 декабря, возле японских островов произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,2 балла.

Возле Японии произошло разрушительное землетрясение

По данным Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН толчки зафиксированы в 704 километрах к юго-востоку от острова Титидзима в акватории Тихого океана. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр имел координаты 22.07 градуса северной широты и 145.45 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 20 декабря, в Эквадоре произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Стихия вызвала сильные разрушения в городах Атакамес и Тонсупа на Тихоокеанском побережье. Жертвами природной катастрофы стали три человека.


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