Возле Японии произошло разрушительное землетрясение

По данным Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН толчки зафиксированы в 704 километрах к юго-востоку от острова Титидзима в акватории Тихого океана. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр имел координаты 22.07 градуса северной широты и 145.45 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 20 декабря, в Эквадоре произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Стихия вызвала сильные разрушения в городах Атакамес и Тонсупа на Тихоокеанском побережье. Жертвами природной катастрофы стали три человека.