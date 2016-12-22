Ровенские пенсионеры станут ездить в пригородных поездах бесплатно

За данное решение на заседании сессии проголосовали депутаты городского совета. На предыдущем же заседании депутаты это решение не поддержали. Данный вопрос рассматривался на прошлом заседании горсовета, однако тогда депутаты приняли решение не голосовать.

Как сообщал УРА-Информ, под Винницей поезд сбил мужчину насмерть. Так, поезд сообщением Львов-Запорожье шостого декабря сбил мужчину. Пострадавший погиб на месте инцидента в результате полученных травм – сообщали в ГУ Национальной полиции Винницкой области.