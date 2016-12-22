13:34 22.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ровенские пенсионеры станут ездить в пригородных поездах бесплатно

Ровенский горсовет выделил 400 тыс грн. - для бесплатной транспортировки льготников и пенсионеров в пригородных электричках. 

Ровенские пенсионеры станут ездить в пригородных поездах бесплатно

За данное решение на заседании сессии проголосовали депутаты городского совета. На предыдущем же заседании депутаты это решение не поддержали. Данный вопрос рассматривался на прошлом заседании горсовета, однако тогда депутаты приняли решение не голосовать.

Как сообщал УРА-Информ, под Винницей поезд сбил мужчину насмерть. Так, поезд сообщением Львов-Запорожье шостого декабря сбил мужчину. Пострадавший погиб на месте инцидента в результате полученных травм – сообщали в ГУ Национальной полиции Винницкой области. 


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