07:30 22.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В ночь на четверг, 22 декабря, из России выехала очередная колонна с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса.

Россия отправила на Донбасс очередной

Колонна из 40 машины выдвинулась в сторону российско-украинской границы. Это уже 59-й по счету "гумковой", который российское Министерство чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь своим наемникам.

Как уже традиционной сообщает пресс-служба российского ведомства, машины везут свыше 400 тонн грузов, основная масса которых продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

Как всегда на границе колонна разделится на две части одна из который пройдет на пункт пропуска "Донецк", а вторая - на "Матвеев Курган".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, свой предыдущий "гумконвой" Россия доставила в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей 24 ноября 2016 года.


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