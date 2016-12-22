Новая "Мрия" Саймона Чернявского-новый долг на 15 миллиардов долларов

Кредиторы "Мрии", а именно лондонский банк "BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited" и другие обращались с иском теперь уже к новому менеджменту агрохолдинга "Мрия" в лице Саймона Чернявского и требовали вернуть им почти 15 миллиардов гривен долга.

Сумма иска в 15 млрд гривен, которая в три раза больше, чем бюджет Тернопольской области, где проходит данный судебный процесс, сама по себе является резонансной и беспрецедентной. Но, несмотря на рекордную сумму иска, событие явно пытались скрыть от внимания СМИ и общественности. Представители агрохолдинга "Мрия", увидев в зале суда журналистов и общественных активистов, начали заметно нервничать.

Также довольно странными были и слаженные, миролюбивые и почти синхронные действия других участников судебного процесса уже во время самого заседания. Присутствующим в зале журналистам и представителям общественных организаций казалось, что обе стороны этого тайного судебного процесса на самом деле являются одной стороной. А то, что происходит в зале заседаний, - идет по заведомо спланированному и согласованному сценарию. Поэтому журналисты-расследователи поинтересовались биографией и судебными делами участников судебного процесса.

Оказалось, что юристы, представляющие интересы кредиторов (истцов), работают в юридической компании AVELUM – это та самая фирма, которая постоянно представляет интересы агрохолдинга "Мрия".

В частности, глава практики юридической фирмы AVELLUM Дмитрий Марчуков представлял интересы агрохолдинга "Мрия" (ответчика), а его коллега по офису - Сергей Уваров представляет кредиторов "Мрии", то есть истца в данном иске.

Поэтому совсем не удивительно, что практически "в один голос" представители и истца, и ответчиков просили судью продолжить заседание в "закрытом режиме".

Результатом стало вынесение решения на рекордную сумму 15 млрд гривен всего за 3 судебных заседания.

Таким образом, возникают вопросы: Почему "полем юридической битвы" избран именно Тернополь, ведь агрохолдинг "Мрия" - это общенациональная компания с многочисленными представительствами по Украине? Как объяснить, что юристы и истца, и ответчика по данному делу - работники одной и той же юридической фирмы? Был ли здесь конфликт интересов или предварительный сговор? Каким образом суд мог изучить все обстоятельства дела и вынести решение всего за 3 заседания? Почему истцы и ответчики единодушно ходатайствовали в суде проводить судебное заседание, предметом которого был долг в 15 миллиардов гривен, в закрытом режиме, и что пытались скрыть от общественности?