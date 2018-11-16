САП объявила Продану подозрение

В четверг, 15 ноября, экс-руководитель ГФС во второй раз не явился по вызову в САП для проведения следственных и процессуальных действий по его делу. Днем позже он был вызван в ведомство уже в третий раз.

В прокуратуре сообщают, что чиновник до сих пор не предоставил документов, оправдывающих его отсутствие. Заявление о пребывании Продана на лечении за границей в правоохранительные органы также не поступало, хотя подозреваемый публиковал их фото в социальных сетях.

Учитывая неявку обвиняемого, а также наличие доказательной базы, прокурор САП составил и подписал письменное уведомление о подозрении в незаконном обогащении.

Мирослава Продана подозревают в хищении почти 90 млн гривен. За названную сумму им были приобретены объекты недвижимости и транспортные средства для личного пользования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное агентство по предотвращению коррупции согласовало доступ к реестр Государственной фискальной службы Украины. Обмен информацией полностью автоматизированный.