Министр кибербезопасности Японии не умеет пользоваться компьютером

По словам министра, в молодости он не мог освоить компьютер, потому что ему приходилось много работать, а потом он сам стал давать сотрудникам и секретарям различные указания. Кроме того, госслужащий добавил, что "теперь ему незачем барабанить по клавиатуре".

Такое признание шокировало многих членов парламента, ведь в руках этого человека находится кибернетическая безопасность всей Японии.

Оппозиционер Масато Имаи, заявил, что он не может поверить в то, что такие обязательства поручили именно этому человек.

Сакурада, в свою очередь заверил коллег, что богатый опыт в политике позволит ему выполнять все поручения без проблем. В то же время, на вопрос об организации защиты атомных электростанций от кибернетического терроризма он ответил, что "деталями этой темы не владеет".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США предоставили Украине помощь по повышению уровня кибербезопасности в ВСУ. Это произошло в рамках соглашения USA IT.