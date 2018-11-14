МИД сообщили, когда ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму

Резолюция будет касаться ситуации с правами человека в Крыму, в том числе в Севастополе. Проект был разработан по поручению президента Украины Петра Порошенко, чтобы остановить спекуляции относительно статуса автономной республики.

По словам Кислицы, проект документа поддерживают многие страны-члены ООН. Среди них представители Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Замминистра добавил, что целью обновленной резолюции является защита прав и свобод граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму. В нем также представлены требования к РФ относительно выполнения обязательств по международному праву как государства-оккупанта.

Со слов чиновника, после рассмотрения документа комитетом, будлет проведено голосование на пленарном заседании Генассамблеи. Это ориентировочно произойдет в середине декабря.

Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать большинство голосующих стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Порошенко призвал ООН усилить роль Генассамблеи в обеспечении мира. Он отметил, что новая нео-империалистическая сила пытается разделить свободный мир, и организация не может сохранять тишину, когда ценности и принципы, запечатленные в ее уставе, сейчас игнорируются постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.