Порошенко во вторник встретится с епископатом Московского патриарха в Украине

Об этом накануне сообщает спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря на своей страничке в Facebook. По его словам, Москва через руководство Митрополии пытается сделать все, чтобы продемонстрировать внутри и снаружи - она контролирует и держит в руках епископат в Украине.

Желаю Петру Алексеевичу мудрости и вдохновения в разговоре. А тем архиереям в МП, которые действительно болеют за Украину и единство церкви - желаю мужества сказать об этом вслух на встрече и продемонстрировать, что власти Москвы над Киевом действительно пришел конец, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной рады Андрей Парубий ранее сообщал, что архиерейский объединительный собор должен состояться в Украине до конца ноября. Там должны принять решение о церковном единстве и выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который получит Томос об автокефалии УПЦ. В объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев Московского патриархата.