Венгрия перенесла выдачу своих паспортов, - Москаль

Вместе с тем ничего не изменилось, люди садятся на электричку, которая идет семи минут. И они уже в Кишварде и там принимают венгерское гражданство.

Об этом в понедельник, 12 ноября, рассказал журналистам глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития.

В то же время, отвечая на вопрос, несет Венгрия угрозу для территориальной целостности Украины, глава Закарпатья заявил, что нашего региона - не несет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, некоторые СМИ сообщали, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был покинуть территорию государства в течение 72 часов.