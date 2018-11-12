Великобритания призвала Россию прекратить атаки на мировую безопасность

Инцидент в Солсбери показал, насколько реальны эти угрозы для западных стран. Об этом говорится в черновом варианте выступления премьер-министра Великобритании Тереза Мэй, которую она намерена произнести в понедельник, 12 ноября, на ежегодном банкете у лорд-мэра лондонского Сити.

Как сообщает Reuters, Мэй намерена подчеркнуть, что британцы и ее союзники продемонстрировали единство в защите общих ценностей.

Напомним, Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал УРА-Информ, Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии.