Парубий в понедельник отправится с визитом в Литву

Там он пробудет два дня и примет участие в работе девятой сессии Межпарламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и ВР. Как сообщает пресс-служба украинского парламента, во время своего визита Парубий встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Программой визита также предусмотрены встречи со спикером Сейма Литвы Пранцкетисом и маршалеком Сената Республики Польша Карчевским.

Кроме того, глава украинского парламента примет участие в пленарном заседании литовского Сейма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава МИД Литвы Линас Линкявичус назвал фарсом "выборы" главарей на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей и призвал к санкциям против организаторов голосования.