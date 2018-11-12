Глава МВД Германии Зеехофер заявил о намерении досрочно уйти в отставку

Он намерен подать в отставку, однако когда именно он это сделает не уточнил. Как заявил глава МВД ФРГ в воскресенье вечером, 11 ноября, на закрытой встрече с однопартийцами, он подтвердает сообщения СМИ, которые появились еще в середине недели.

Его преемник будет избран на съезде в начале 2019 года. Сам политик официальных комментариев на этот счет не давал, предполагается, что он выступит с заявлением на следующей неделе.

Напомним, сообщения о скором отставке действующего главы МВД Германии появилась на фоне результатов, которые показал ХСС на выборах в парламент Баварии в середине октября.

Как сообщал УРА-Информ, на них партия набрала больше всех голосов - 37,2%, - но по сравнению с предыдущими выборами 2013 года потеряла 10,5% и лишилась парламентского большинства. Для консерваторов это равносильно фиаско. Вину за потерю голосов возложили на председателя партии.