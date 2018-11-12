08:15 12.11.2018 | Политика | Новости
100207663:Polishuk

Глава МВД Германии Зеехофер заявил о намерении досрочно уйти в отставку

Министр внутренних дел германии Хорст Зеехофер не собирается занимать свой пост до конца срока полномочий действующего правительства.

Глава МВД Германии Зеехофер заявил о намерении досрочно уйти в отставку

Он намерен подать в отставку, однако когда именно он это сделает не уточнил. Как заявил глава МВД ФРГ в воскресенье вечером, 11 ноября, на закрытой встрече с однопартийцами, он подтвердает сообщения СМИ, которые появились еще в середине недели.

Его преемник будет избран на съезде в начале 2019 года. Сам политик официальных комментариев на этот счет не давал, предполагается, что он выступит с заявлением на следующей неделе.

Напомним, сообщения о скором отставке действующего главы МВД Германии появилась на фоне результатов, которые показал ХСС на выборах в парламент Баварии в середине октября.

Как сообщал УРА-Информ, на них партия набрала больше всех голосов - 37,2%, - но по сравнению с предыдущими выборами 2013 года потеряла 10,5% и лишилась парламентского большинства. Для консерваторов это равносильно фиаско. Вину за потерю голосов возложили на председателя партии.


Поделиться
Читайте также:
 
В Николаеве ночью горела церковь - ВИДЕО Под Одессой в аварии погиб иностранец В Калифорнии число жертв лесных пожаров достигло 31 человека Меркель и Макрон осудили "выборы" в оккупированном Донбассе
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив