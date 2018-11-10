В Украине вступил в силу закон о незаконном пересечение государственной границы

Сегодня, 10 ноября в стране вступил в действие закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами. Об этом передает издание "Голос Украины".
Документом регламентируется, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины будет наказуемо уголовным сроком.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Лица, совершившие данное преступление могут быть лишены свободы сроком от 3 до 8 лет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная рада Украины провалила законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".