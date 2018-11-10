16:23 10.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине вступил в силу закон о незаконном пересечение государственной границы

Сегодня, 10 ноября в стране вступил в действие закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами. Об этом передает издание "Голос Украины". 

В Украине вступил в силу закон о незаконном пересечение государственной границы

Документом регламентируется, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины будет наказуемо уголовным сроком.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Лица, совершившие данное преступление могут быть лишены свободы сроком от 3 до 8 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная рада Украины провалила законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".


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