В Украине вступил в силу закон о незаконном пересечение государственной границы

Документом регламентируется, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины будет наказуемо уголовным сроком.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Лица, совершившие данное преступление могут быть лишены свободы сроком от 3 до 8 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная рада Украины провалила законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".