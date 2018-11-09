Гройсман будет просить президента уволнять тех глав РГА, которые блокируют децентрализацию

Как заявил глава правительства в пятницу, 9 ноября, в парламенте во время часа вопросов к правительству, подковерные политические игрища ставят сегодня под угрозу проведение дальнейшей децентрализации в стране.

Я буду отражать атаки тех, кто нападает на децентрализацию и хочет ее остановить. Общины приняли решение объединиться, чтобы быть сильнее, чтобы вырос их бюджет, а кто-то мешает этому. Правительство направит представление президенту на увольнение глав РГА, которые мешают процессу децентрализации, - заверил Гройсман.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман внесет в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий премьер-министра. Об этом он заявил в пятницу во время часа вопросов к правительству.