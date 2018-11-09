12:32 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман будет просить президента уволнять тех глав РГА, которые блокируют децентрализацию

Премьер министр Украины Владимир Гройсман намерен просить президента уволить тех председателей районных государственных администраций, которые мешают процессу децентрализации.

Гройсман будет просить президента уволнять тех глав РГА, которые блокируют децентрализацию

Как заявил глава правительства в пятницу, 9 ноября, в парламенте во время часа вопросов к правительству, подковерные политические игрища ставят сегодня под угрозу проведение дальнейшей децентрализации в стране.

Я буду отражать атаки тех, кто нападает на децентрализацию и хочет ее остановить. Общины приняли решение объединиться, чтобы быть сильнее, чтобы вырос их бюджет, а кто-то мешает этому. Правительство направит представление президенту на увольнение глав РГА, которые мешают процессу децентрализации, - заверил Гройсман.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров призывает парламент принять ряд законопроектов, необходимых для проведения реформы децентрализации.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман внесет в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий премьер-министра. Об этом он заявил в пятницу во время часа вопросов к правительству.


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