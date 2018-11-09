02:02 09.11.2018 | Политика | Новости
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Договор Brexit будет готов к понедельнику

Великобритания уже к 12 ноября готовится представить новый проект соглашения по выходу из ЕС. 

Договор Brexit будет готов к понедельнику

Об этом сообщают источники из Еврокомиссии.

Но соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС

"По информации австрийской газеты Der Standard, к ближайшему понедельнику может быть готов документ о выходе Великобритании из ЕС, который затем единогласно должны будут одобрить главы государств и правительств", - сообщают источники.

Отметим, ранее журналист The Sun Том Ньютон Данн сообщал, что на этой неделе не будет достигнуто соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно выхода Британии из ЕС.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  итоговое соглашение между Британией и Европейским союзом по условия Brexit готово на 95%.


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