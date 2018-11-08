17:58 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР установила новые штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях"

В четверг, 8 ноября, парламент во втором чтении проголосовал за законопроект 8488 об изменениях в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

ВР установила новые штрафы за нарушение сроков растаможки

Как отмечается, в законе о внесении изменений по обложению акцизным налогом легковых транспортных средств эти меры открывают путь к легализации ввезенных прежде автомобилей. Теперь по сути осталось, чтобы их подписал президент Украины Петр Порошенко.

В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита. Таким образом, соответствующий законопроект делает более жесткими таможенные процедуры при въезде авто на территорию Украины.

За нарушение сроков транзита или временного ввоза штрафы вырастут:

- от 10 до 20 суток - 17 тысяч гривен;

- от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен;

- более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

Также в проекте устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к админответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющемуся в органах доходов и сборов адресу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве под зданием Верховной Рады Украины митингующие напали на народного депутата и забросали его яйцами. В частности, одна из причин такий действий является недовольствие законопроектом, который сегодня принял парламент для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину. 


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