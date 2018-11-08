Парламенту предлагают принять закон о защите информпространства

Документ №9275 зарегистрирован в парламенте. Как сказано на сайт Верховной рады, инициаторами законопроекта является группа народных депутатов от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", большинство которых являются членами профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны - Иван Винник, Елена Матузко, Оксана Билозир, Татьяна Чорновил, Дмитрий Тимчук, Александр Бригинец, Юлий Мамчук и Андрей Левус.

Вместе с тем по состоянию на десять часов утра четверга, 8 ноября, текст законопроекта не обнародован на сайте парламента. При этом секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отметил, что законопроект №9275 призван закрепить право обращаться в Совет национальной безопасности и обороны с требованием применить санкции против СМИ только по представлению парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре комитет Верховной рады по вопросам информатизации и связи рекомендовал отправить законопроект о блокировке сайтов на доработку. В комитете подчеркнули, что многие нормы в законопроекте о блокировке сайтов не являются демократическими.