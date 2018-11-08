НАБУ открыли доступ к финансовым сбережениям семьи Луценко

Национальное антикоррупнционное бюро Украины получило разрешение на проверку финансовых активов семьи генерального прокурора Украины Юрия Луценка.
Соответсвующая информация была опубликована местными СМИ.
Накануне сотрудники НАБУ получили около 20 судебных решений, которые открыли правоохранительным органам доступ к финансовым документами семьи генпрокурора. Так, в ближайшее время детективы планируют проверить все доступные материалы, а также источники обогащения семьи.
К слову, наличие подобного доступа может вернуть к жизни конфликт между НАБУ и ГПУ, который произошел год назад. Тогда НАБУ и ГПУ “обменялись” расследованиями. НАБУ занималось деталями покупки квартиры сыном Луценка, а ГПУ – получением Артемом Сытником, директором НАБУ, квартиры в Броварах на деньги благотворительного фонда.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Ранее Луценко объявил об отставке в ходе заседания Верховной Рады, но "пробное" голосование было провалено. Лишь 38 депутатов проголосовало "за".