11:57 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАБУ открыли доступ к финансовым сбережениям семьи Луценко

Национальное антикоррупнционное бюро Украины получило разрешение на проверку финансовых активов семьи генерального прокурора Украины Юрия Луценка. 

НАБУ открыли доступ к финансовым сбережениям семьи Луценко

Соответсвующая информация была опубликована местными СМИ.

Накануне сотрудники НАБУ получили около 20 судебных решений, которые открыли правоохранительным органам доступ к финансовым документами семьи генпрокурора. Так, в ближайшее время детективы планируют проверить все доступные материалы, а также источники обогащения семьи.

К слову, наличие подобного доступа может вернуть к жизни конфликт между НАБУ и ГПУ, который произошел год назад. Тогда НАБУ и ГПУ “обменялись” расследованиями. НАБУ занималось деталями покупки квартиры сыном Луценка, а ГПУ – получением Артемом Сытником, директором НАБУ, квартиры в Броварах на деньги благотворительного фонда.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", генпрокурор Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Ранее Луценко объявил об отставке в ходе заседания Верховной Рады, но "пробное" голосование было провалено. Лишь 38 депутатов проголосовало "за".


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