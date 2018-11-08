12:57 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбасс прибыли литовские правозащитники

В четверг, 8 ноября глава дипломатического представительства Литвы в Украине Марюс Януконис и главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас прибыли с визитом в Донецкую область. Их сопровождает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

На Донбасс прибыли литовские правозащитники

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что главной целью поездки станет мониторинг соблюдения прав украинцев на контрольных пунктах въезда и выезда и людей, которые на них работают. Первым в их списке стал КПВВ "Майорск", куда они приехали в 9 часов утра.

К слову, на территорию Донбасса также едет делегация депутатов Европарламента. Парламентарии намерены выяснить ситуацию с безопасностью и условиями работы миссии ОБСЕ в регионе.

Кроме того, депутаты хотят оценить, как работают социальные и гуманитарные проекты. В частности, это касается детских больниц, убежищ для беженцев и проектов по социально-психологической помощи пострадавшим от войны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Японии считает предстоящие выборы в ОРДЛО, которые российские оккупанты намерены провести 11 ноября, незаконными и не намерено признавать их результаты.


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