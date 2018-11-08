09:58 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада намерена наладить оборонное сотрудничество с Украиной

Во время встречи с членами Конгресса украинцев Канады и Атлантического совета министр обороны Канады Харджит Саджан сообщил, что Канада собирается расширить оборонное сотрудничества с Украиной.

Канада намерена наладить оборонное сотрудничество с Украиной

Об этом министр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Министр подчеркнул, что Канада гордится своим крепким оборонным и безопастным партнерством с Украиной. 

К слову, ранее Канада продлила срок тренировки для представителей Вооруженных Сил Украины в рамках операции "Объединитель" (Operation Unifier) до 2019 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в небе над канадским селом Карп столкнулись два самолета. Один из них в результате столкновения потерпел крушение. Вместе с тем другому удалось приземлится.


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