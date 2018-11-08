Канада намерена наладить оборонное сотрудничество с Украиной

Об этом министр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Министр подчеркнул, что Канада гордится своим крепким оборонным и безопастным партнерством с Украиной.

К слову, ранее Канада продлила срок тренировки для представителей Вооруженных Сил Украины в рамках операции "Объединитель" (Operation Unifier) до 2019 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в небе над канадским селом Карп столкнулись два самолета. Один из них в результате столкновения потерпел крушение. Вместе с тем другому удалось приземлится.