Япония назвала незаконными выборы на Донбассе

Правительство Японии считает предстоящие выборы в ОРДЛО, которые российские оккупанты намерены провести 11 ноября, незаконными и не намерено признавать их результаты.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине.
Официальная позиция японского правительства заключается в том, что выборы в ОРДЛО должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства и в соответствии с Минскими договоренностями.
И поскольку предстоящие выборы нарушают Минские договоренности и будут проведены вопреки украинскому правительству, Япония не намерена признавать их законность.
В посольстве напомнили, что Токио уважает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, как сообща "УРА-Информ", в феврале 2019 года Украину со своей коллекцией искусства посетит японская принцесса Такамадо.