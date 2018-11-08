09:35 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Япония назвала незаконными выборы на Донбассе

Правительство Японии считает предстоящие выборы в ОРДЛО, которые российские оккупанты намерены провести 11 ноября, незаконными и не намерено признавать их результаты.

Япония назвала незаконными выборы на Донбассе

Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине.

Официальная позиция японского правительства заключается в том, что выборы в ОРДЛО должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства и в соответствии с Минскими договоренностями.

И поскольку предстоящие выборы нарушают Минские договоренности и будут проведены вопреки украинскому правительству, Япония не намерена признавать их законность.

В посольстве напомнили, что Токио уважает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в феврале 2019 года Украину со своей коллекцией искусства посетит японская принцесса Такамадо.


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