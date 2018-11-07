Рада в среду займется первичной медициной и ратификациями

В повестке дня также стоит вопрос изменения в закон о высшем образовании и в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, а также изменения в Уголовный кодекс относительно освобождения судьи от уголовной ответственности.

Как сказано на сайте парламента, депутаты также сегодня ратификацируют протоколов с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Напомним, накануне Верховная рада приняла за основу закон о гуманитарном разминировании на Донбассе. Отметим, документ предлагает создать Центр противоминных операций.

Как сообщал УРА-Информ, вчера парламент создал временную следственную комиссию для расследования нападений н Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Комиссию возглавил внефракционный депутат Борислав Береза. В ее состав вошли представители всех парламентских фракций.