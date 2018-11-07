09:15 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207311:Polishuk

Рада в среду займется первичной медициной и ратификациями

Верховная рада Украины на пленарном заседании в среду, 7 ноября, планирует рассмотреть проект о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Рада в среду займется первичной медициной и ратификациями

В повестке дня также стоит вопрос изменения в закон о высшем образовании и в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, а также изменения в Уголовный кодекс относительно освобождения судьи от уголовной ответственности.

Как сказано на сайте парламента, депутаты также сегодня ратификацируют протоколов с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Напомним, накануне Верховная рада приняла за основу закон о гуманитарном разминировании на Донбассе. Отметим, документ предлагает создать Центр противоминных операций.

Как сообщал УРА-Информ, вчера парламент создал временную следственную комиссию для расследования нападений н Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Комиссию возглавил внефракционный депутат Борислав Береза. В ее состав вошли представители всех парламентских фракций.


Поделиться
Читайте также:
 
Платежная система Японии планирует выйти на украинский рынок В Польше стартовали учения НАТО ЕС продолжит политику санкций против России за ее действия в Украине, но сохранит диалог с Москвой, - Могерини Американский самолет осуществил разведку около Крыма
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив