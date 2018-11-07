Проведение Россией "выборов" на Донбассе запустит новые санкции, - Порошенко

Как пояснил глава государства в среду, 7 ноября, во время выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", Россия готовит 11 ноября текущего года так называемые фейковые "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. После их проведения Запад может ввести новые санкции против Российской Федерации.

Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении, - подчеркнул президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Минске, по словам Ирина Геращенко, российская делегация во время заседания официально заявила, что признает выборов на оккупированном Донбассе.