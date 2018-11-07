12:59 07.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Проведение Россией "выборов" на Донбассе запустит новые санкции, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации.

Проведение Россией

Как пояснил глава государства в среду, 7 ноября, во время выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", Россия готовит 11 ноября текущего года так называемые фейковые "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. После их проведения Запад может ввести новые санкции против Российской Федерации.

Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении, - подчеркнул президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Минске, по словам Ирина Геращенко, российская делегация во время заседания официально заявила, что признает выборов на оккупированном Донбассе.


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