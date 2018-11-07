Губернатором штата Колорадо стал мужчина нетрадиционной ориентации

Об этом сообщают международные информационные агентства.

Согласно информации, назначение Джареда Полиса вызвало масштабный резонанс, так как будущий губернатор обладает нетрадиционной ориентацией и не скрывает этого. Подобная ситуация произошла впервые.

По резуьтатам голосований, Джаред Полис победил своего конкурента от республиканской партии, Уолкера Степлтона, с разрывом в шесть процентов голосов. Впервые Полис избрался в Палату представителей в 2008 году, еще до легализации однополых браков в США.

Стоит отметить, что по итогам выборов в Сенат, штат Колорадо также впервые будет представлять афроамериканец - демократ Джо Негас. Он набрал 60% голосов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на промежуточных выборах Республиканская партия Соединенных Штатов Америки сохранила большинство в Сенате.