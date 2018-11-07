Генпрокурор Украины передал президенту заявление об отставке

Отмечается, что шестого ноября 2018 года, выступая в Верховной раде Украины, Луценко подал в отставку с поста гепрокурора. Вместе с тем чиновник тогда подчеркнул, что соответствующее заявление направит президенту и просил Раду на этой неделе поддержать его увольнение.

"Да, Юрий Луценко вчера написал и сегодня передал на рассмотрение президенту заявление об увольнении по собственному желанию", - написала Сарган.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает решение генпрокурора Юрия Луценко об отставке. Известно, что для полноценной отставки за соответствующее решение должны проголосовать депутаты.

Генпрокурор обратился к своим коллегам с просьбой не затягивать и провести голосования относительно данного вопроса уже на этой неделе.