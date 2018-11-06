09:53 06.11.2018 | Политика | Новости
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В Европарламенте планируют создать оборонный фонд

Евродепутаты работают над проектом фонда, задачей которого будет поддерживать исследование и производство оружия на территории стран Европейского Союза.

В Европарламенте планируют создать оборонный фонд

Об этом сообщил представитель Польши Здзислав Краснодембский на конференции в Варшаве.

Цель программы оборонного фонда уменьшить зависимость стран Европейского Союза от импорта технологии вооружения. А также увеличение сотрудничества между государствами.

Как добавил Краснодембский, предусмотрены исключения в правилах, которые позволят выделить средства на финансирование сотрудничества евросоюзных и британских предприятий после отделения Великобритании от ЕС. Рассматриваются также возможности содействия важным для безопасности Евросоюза американским инвестициям.

Ожидается, что Европарламент выскажет свою позицию на тему проекта создания Европейского оборонительного фонда в течение нескольких месяцев.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Европейский союз надеется, что украинская власть удвоит усилия, чтобы оперативно и тщательно провести расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк.


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