15:52 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207269:labazovych

Президент Украины посетит Финляндию 7-8 ноября

Президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября посетит Финляндию, где примет участие в конгрессе Европейской народной партии и выступит на расширенном саммите. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

Президент Украины посетит Финляндию 7-8 ноября

Как отмечается, во время рабочего визита Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, представляющих ЕНП.

Вместе с тем на сайте президента говорится о том, что лидер страны на встрече намерен поднять вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров во внедрении реформ и отражении российской агрессии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Ифнорм", глава украинского государства Петр Порошенко примет участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны. Рабочая поездка в Париж запланирована на 11 ноября.  


Поделиться
Читайте также:
 
Россия атаковала сайт Министерства временно оккупированных территорий В метро Харькова задержали военного с гранатометом - ФОТО В США стартовало голосование за кандидатов в Конгресс СБУ проводит обыски у представителей пророссийской организации
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив