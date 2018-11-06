Президент Украины посетит Финляндию 7-8 ноября

Как отмечается, во время рабочего визита Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, представляющих ЕНП.

Вместе с тем на сайте президента говорится о том, что лидер страны на встрече намерен поднять вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров во внедрении реформ и отражении российской агрессии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Ифнорм", глава украинского государства Петр Порошенко примет участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны. Рабочая поездка в Париж запланирована на 11 ноября.