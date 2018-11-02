15:39 02.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики

В Украине вступил в силу закон № 2584-VIII, который введет штрафы за незаконное использование названия и символов Национальной полиции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики

В тексте документа сообщается, что признаки принадлежности к полиции - это прежде всего символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные знаки отличия, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Наименование полиции или производных от него, в том числе на иностранном языке, а также признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией или же по решению руководителя полиции.

Через полгода, в мае 2019-го, начнут действовать штрафы за нарушения при использовании признаков принадлежности к полиции.

Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции, в частности изложенных на иностранном языке, например на транспорте, будет предусматривать штраф от 17 до 34 тыс. грн.

При этом, если наименование Нацполиции или ее признаки на одежде, транспорте, зданиях либо бланках документов использовали органы госвласти, местного самоуправления, юрлиц или физические лица-предприниматели, ответственность составит от 34-51 тыс. грн.

Стоит отметить, что повторное нарушение в течение года будет предусматривать штраф для физических лиц - от 51 до 68 тыс. грн, а для ФЛП и должностных лиц - от 68 до 85 тыс. грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хмельницком полицейские кинологи со всей страны проходили курсы повышения квалификации. 


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