08:59 02.11.2018 | Политика | Новости
100206980:Polishuk

Министр спорта Британии уходит в отставку из-за задержки реформ

Министр спорта Великобритании Трэйси Крауч подала в отставку.

Министр спорта Британии уходит в отставку из-за задержки реформ

Свое решение она пояснила тем, что министры отложили предложенную реализацию игровых реформ. Как сообщает в пятницу утром, 2 ноября, Reuters, правительство Британии планирует сократить максимальную ставку на терминалах со 100 фунтов стерлингов до двух фунтов, но не раньше октября 2019 года.

Такие предложения были внесены Крауч и она была уверена, что сокращение начнет действовать с апреля следующего года. Вместе с тем решение было отложено и она подала в отставку, заявив, что с большой грустью это делает, поскольку считает должность министра спорта одной из лучших в правительстве.

Я считаю, что такая отсрочка неоправданна - заявила Крауч.

Напомним, советники премьер-министра Британии Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам в парламент в ноябре.

Как сообщал УРА-Информ, цель досрочных выборов - спасти переговоры по Brexit и должность премьера для Мэй. Команда британского премьера надеется, что путем досрочных выборов в парламент им удастся заручиться общественной поддержкой нового плана по выходу из Евросоюза.


Поделиться
Читайте также:
 
Меркель в Киеве рассказала о причинах ухода из политики В четверг на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое были ранены В Украину едет министр энергетики США Рик Перри В Чили произошло мощное землетрясение
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив