Министр спорта Британии уходит в отставку из-за задержки реформ

Свое решение она пояснила тем, что министры отложили предложенную реализацию игровых реформ. Как сообщает в пятницу утром, 2 ноября, Reuters, правительство Британии планирует сократить максимальную ставку на терминалах со 100 фунтов стерлингов до двух фунтов, но не раньше октября 2019 года.

Такие предложения были внесены Крауч и она была уверена, что сокращение начнет действовать с апреля следующего года. Вместе с тем решение было отложено и она подала в отставку, заявив, что с большой грустью это делает, поскольку считает должность министра спорта одной из лучших в правительстве.

Я считаю, что такая отсрочка неоправданна - заявила Крауч.

Напомним, советники премьер-министра Британии Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам в парламент в ноябре.

Как сообщал УРА-Информ, цель досрочных выборов - спасти переговоры по Brexit и должность премьера для Мэй. Команда британского премьера надеется, что путем досрочных выборов в парламент им удастся заручиться общественной поддержкой нового плана по выходу из Евросоюза.