В санкционные списки РФ попали 30% от нынешнего состава Рады

Об этом свидетельствуют данные сравнения списка лиц, включенных в указанные санкционные списки, и поименного состава парламента.

Как отмечается, российским санкциям не подвергся 91 народный депутат от фракции БПП из 135-ти; 60 из 81-го от "Народного фронта"; 20 из 21-го Радикальной партии Олега Ляшко; 19 из 25-ти от "Самопомочи"; 14 из 20-ти от "Батькивщины".

Под санкции РФ не подпадают 41 из 43-ех парламентариев от фракции "Оппозиционный блок", 23 из 24-ех от депутатской группы "Возрождение" и 15 из 19-ти от группы "Воля народа".

Кроме того, санкцию Россия не применила и относительно 33 из 55-ти внефракционных народных депутатов.

Среди депутатов-фигурантов списка - Виктор Кононенко, Руслан Князевич, Оксана Корчинская, Сергей Каплин, Богдан Дубневич, Татьяна Донец, Олесь Довгий, Александр Домбровский, Олег Ляшко, Игорь Грынив, Юрий Мирошниченко, Андрей Павелко, Сергей Пашинский, Алексей Порошенко, Борислав Розенблат, Юлия Тимошенко, Нина Южанина, Дмитрий Ярош.

В списке также присутствуют те, кому уже ранее был запрещен въезд в РФ - Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Санкции предусматривают блокировку счетов, ценных бумаг и имущества на территории России лицам из санкционного списка, а также запрет на вывод капитала за пределы России.