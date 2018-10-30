16:13 30.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206778:labazovych

Макрон пригласил Порошенко посетить Париж 11 ноября

Глава украинского государства Петр Порошенко примет участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны. Рабочая поездка в Париж запланирована на 11 ноября. 

Макрон пригласил Порошенко посетить Париж 11 ноября

Об этом сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно его словам, украинского президента Порошенка на мероприятие пригласил французский коллега Эммануэль Макрон. В частности, примут участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны также президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Вместе с тем Лемуан на брифинге в Киеве отметил, что 10 декабря в Париже также пройдет бизнес-форум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллег Владимира Путина посетить Вашингтон. Встреча должна состоятся в начале 2019 года


Поделиться
Читайте также:

  • Президент Украины Порошенко заявил, что создание единой православной церкви - это не вопрос религии, а инструмент борьбы в гибридной войне с Россией. Для Украины автокефалия церкви - "очередной важный символический разрыв с Россией", комментируют западные СМИ. По мнению WP, в повседневной жизни верующих автокефалия будет мало что значить. Le Figaro возражает: официально Киев готов предоставить "диссидентам" свободу вероисповедания, в реальности же превалирует сила, а к прихожанам из другого лагеря относятся как к "сепаратистам". Порошенко "сделал из церкви третий рычаг своей власти, наряду с армией и украинским языком", считает эксперт.

  • Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства Российской Федерации вывести войска из оккупированной части украинского Донбасса.  Соответствующие заявление глава государства сделал в ходе выступления на Форуме регионов в Беларуси.

  • Политики Германии и Франции сели за стол переговоров в очень важном для финансовой безопасности Европы вопросе.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю годовщины Независимости.
 
Пенсия в Украине: мифы и реальность Суд назначил дату последнего слова Януковича В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение В Италии непогода убила девять человек
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив