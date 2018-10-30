Макрон пригласил Порошенко посетить Париж 11 ноября

Об этом сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно его словам, украинского президента Порошенка на мероприятие пригласил французский коллега Эммануэль Макрон. В частности, примут участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны также президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Вместе с тем Лемуан на брифинге в Киеве отметил, что 10 декабря в Париже также пройдет бизнес-форум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллег Владимира Путина посетить Вашингтон. Встреча должна состоятся в начале 2019 года