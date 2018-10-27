17:45 27.10.2018 | Политика | Новости
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Каталонцы восстали против короля Испании Филипе VI

Городской совет Барселоны предлагает упразднить монархию в Испании. Об этом передает ElNacional.

Каталонцы восстали против короля Испании Филипе VI

Сообщается, что депутаты городского совета осудили монарха за его бездеятельность во время насилия в Каталонии в ходе октябрьского референдума в 2017 году. Филипе VI отказался представлять интересы собственного народа, а потому достоит того, чтобы этот самый народ судил его, говорится в материалах источника. 

Первый заместитель мэра Херардо Писарелло твердо считает, что в современную эпоху существование института монархии лишь затрудняет развитие демократии в стране. 

С Мадрида в Барселону было направлено ходатайство с требованием отказаться от одностороннего провозглашения независимости от Каталонского парламента, которое было принято в 2017 году. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Барселоне сотни тысяч каталонцев требовали независимости. 


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