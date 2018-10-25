Впервые президентом Эфиопии стала женщина

Об этом передает издание BBC.

Церемониальная инаугурация состоится через неделю после того, как премьер-министр Абий Ахмед назначит кабинет министров, где половиной должностей будут занимать женщины. Глава штаба премьер-министра в своем микроблоге в Twitter отметил, что "в таком патриархальном обществе, как наше, назначение женщины на пост главы государства устанавливает стандарты будущего".

А вот новоиспеченный президент пообещала активно работать над тем, чтобы равенство полов стало реальностью в Эфиопии. Обращаясь к парламенту, она подчеркнула, что будет способствовать установлению мира.

Прежде чем получить пост президента, Сале-Ворк довольно длительный период служила послом в Эфиопии в Сенегале и Джибути. Она также занимала ряд должностей ООН, включая главу по вопросам миростроительству в Центральноафриканской Республике. А также была представителем ООН в Африканском союзе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ЕС усилит поддержку Центральноафриканской Республики, где растет влияние России.