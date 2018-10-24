06:02 24.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии

Министерство иностранных дел заявило, что Польша подтверждает неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждает российскую агрессию против нашего государства и призывает Россию освободить всех украинских политических узников.

Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии

Об этом стало известно в результате двухдневного визита в Варшаву министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Во время поездки Павел Климкин провел переговоры со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.Стороны скоординировали позиции относительно дальнейшего политико-дипломатического противодействия строительству магистрального газопровода по дну Балтийского моря Nord Stream 2, а также реализации ключевых проектов между Украиной и Польшей в энергетической отрасли, которые будут способствовать диверсификации путей энергоснабжения.

Павел Климкин проинформировал польских коллег о вызовах и угрозах безопасности, которые создает Россия в Азовском море. Министр иностранных дел Украины приветствовал усилия Польши по укреплению восточного фланга НАТО, а также переговоры с США о размещении военной базы на территории Польши. Глава украинской дипломатии также подчеркнул важность дальнейшего профессионального обсуждения и изучения совместной истории, в частности ее самых трагических страниц.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", армия США и Польша подписали контракт стоимостью 1,5 млрд долларов о строительстве ракетного радара для слежения и перехвата целей. 


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