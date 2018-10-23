18:53 23.10.2018 | Политика | Новости
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В армянском парламенте могут появиться американские депутаты

Граждане США смогут избираться в парламент Армении с 2020 года. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в избирательное законодательство" Армении. 

В армянском парламенте могут появиться американские депутаты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одобрил новый закон, согласно которому на выборах 2020 года в Национальное собрание Армении смогут избираться граждане США, не имеющие армянского паспорта. 

В свою очередь, посол США в Армении Ричард Миллс в своём Twitter написал слова благодарности армянскому премьеру и поблагодарил его и парламентариев за проделанную работу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальное Собрание Армении назначило дату "специального собрания", на котором будет обран новый премьер-министр. Выборы должны пройти в среду, 24 октября. 


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