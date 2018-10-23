В армянском парламенте могут появиться американские депутаты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одобрил новый закон, согласно которому на выборах 2020 года в Национальное собрание Армении смогут избираться граждане США, не имеющие армянского паспорта.

В свою очередь, посол США в Армении Ричард Миллс в своём Twitter написал слова благодарности армянскому премьеру и поблагодарил его и парламентариев за проделанную работу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальное Собрание Армении назначило дату "специального собрания", на котором будет обран новый премьер-министр. Выборы должны пройти в среду, 24 октября.