18:32 23.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206310:roman

Украине придется потуже "затянуть свои пояса" после санкций, - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские санкции очень сильно повлияют на жизнь сотен украинцев. Об этом передает ТАСС. 

Украине придется потуже

По его словам, в санкционном списке окажутся много физических и юридических лиц, которые в определенной степени нанесли вред российскому государству. Назвать конкретные имена Медведев отказался и дал двусмысленный намек в адрес украинских компаний и фирм, которые имели бизнес-связи с РФ. 

"В список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции", - заявил премьер.

Напомним, что российские санкции будут касаться блокирования активов, которые находятся на территории РФ, а также в запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин в понедельник, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. 


Поделиться
Читайте также:

  • Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

  • За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 17 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  <

  • Решение Варфоломея I об автокефалии украинской церкви имеет огромное политическое и историческое значение. "Война церквей" не только подрывает попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, но и может привести к разрыву РПЦ с Константинополем. Это показывает, "до какой степени аукнулись действия Путина из-за вбивания клина между украинцами и россиянами", пишет FT. "Потеря Украины стала бы занозой в религиозном сердце России", - комментирует Slate.fr.
 
В Киеве при неизвестных обстоятельствах сгорела элитная иномарка - ФОТО В Киеве задержали очередного "закладчика" - ФОТО Растерзанное тело Хашкаджи в пригороде Стамбула нашли турецкие правоохранители Украина упала в рейтинге крупных экспортеров Польши
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив