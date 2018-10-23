Украине придется потуже "затянуть свои пояса" после санкций, - Медведев

По его словам, в санкционном списке окажутся много физических и юридических лиц, которые в определенной степени нанесли вред российскому государству. Назвать конкретные имена Медведев отказался и дал двусмысленный намек в адрес украинских компаний и фирм, которые имели бизнес-связи с РФ.

"В список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции", - заявил премьер.

Напомним, что российские санкции будут касаться блокирования активов, которые находятся на территории РФ, а также в запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин в понедельник, 22 октября, подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.