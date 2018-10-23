21:32 23.10.2018 | Политика | Новости
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Путин предложил Трампу встретиться уже в ноябре, - Болтон

Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года.

Путин предложил Трампу встретиться уже в ноябре, - Болтон

Как сообщает Reuters, об этом Путин заявил советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Болтону. Он пояснил, что хочет провести новые переговоры с президентом Соединенных Штатов и предложил встретиться в Париже 11 ноября в рамках мероприятий посвященных завершению Первой мировой войны.

При этом Болтон заверил, что Трамп ожидает этой встречи.

Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.


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