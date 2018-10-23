Путин предложил Трампу встретиться уже в ноябре, - Болтон

Как сообщает Reuters, об этом Путин заявил советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Джону Болтону. Он пояснил, что хочет провести новые переговоры с президентом Соединенных Штатов и предложил встретиться в Париже 11 ноября в рамках мероприятий посвященных завершению Первой мировой войны.

При этом Болтон заверил, что Трамп ожидает этой встречи.

Напомним, саммит президентов США и РФ прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.